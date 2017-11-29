На орбите повторили эксперимент Галилея

Ученые провели на орбите эксперимент, повторяющий знаменитый опыт Галилео Галилея с падающими предметами.

Исследование было проведено при участии спутника MICROSCOPE, с помощью которого физики решили проверить, действительно ли тела разной массы в свободном падении пролетают одинаковое расстояние за равное время.

В ходе эксперимента ученые с доскональной точностью измеряли ускорение, с которым движутся два цилиндра, входящих в конструкцию спутника.

Отмечается, что при движении спутника по орбите Земли цилиндры постоянно находятся в состоянии свободного падения, а их положение относительно друг друга фиксируется электростатически.

Физики следили за изменениями электрического напряжения во время прохождения спутника по орбите, так как это свидетельствовало бы о том, что один из цилиндров падает с чуть большей скоростью, чем другой, что нарушает представления о силе гравитации.

По результатам измерений физики не обнаружили изменений напряжения, сообщает «Индикатор».

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