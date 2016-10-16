На орбите Красной планеты успешно разделились посадочный и орбитальный аппараты "ЭкзоМарса"
Первая российско-европейская межпланетная станция "ЭкзоМарс-2016" на подлете к Красной планете разделилась на посадочный и орбитальный модули.
Посадка модуля Schiaparelli на Марс запланирована на 19 октября, на поверхности планеты он проработает несколько суток. Орбитальный модуль TGO Schiaparelli завтра начнет маневр по выходу на орбиту Марса. Его торможение об атмосферу планеты продлится около года.
Станция "ЭкзоМарс-2016" была запущена с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" 14 марта этого года. Ключевыми задачами второй части миссии в 2020 году станут бурение и анализ марсианского грунта, сообщает ТАСС.
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