Опубликованы подробности разговора Керри с сирийскими активистами

Государственный секретарь США Джон Керри во время беседы с сирийскими активистами на полях прошедшей на прошлой неделе Генассамблее ООН выразил свое разочарование в связи с ходом урегулирования конфликта в САР.

Он также добавил, что разочарован действиями своего руководства в данном вопросе, сообщает The New York Times.

У газеты оказалась аудиозапись разговора Керри. Также во время разговора за столом присутствовали глава администрации Госдепа и спецпредставитель по Сирии.

Издание отмечает, что аудиозапись подлинная.

Во время беседы Керри пытался сказать, и, как считает издание, оправдать недостаточно активные действия своего правительства в САР в противостоянии с президентом Башаром Асадом и то, почему позиции США на Ближнем Востоке выглядят не столь убедительно на фоне российских.

- Проблема в том, что Россию не волнует международное право, а нас волнует. И, как говорят наши юристы, у нас нет оснований (для более активного вмешательства). Нам нужно было бы получить решение Совбеза ООН, на которое могут наложить вето как русские, так и китайцы... Мы могли бы действовать активнее, если бы на нашу страну напали или если бы нас официально "пригласили" в Сирию. Россия действует в Сирии по приглашению легитимного режима... то есть, по нашему мнению, он нелегитимен, но они действуют по запросу сирийского режима, - сказал Керри.