Опубликовано видео присяги «берлинского террориста» на верность ДАИШ
Агентство «Амак», подконтрольное террористической группировке ДАИШ (запрещенная в РФ организация), обнародовало трехминутный ролик, на котором запечатлен предполагаемый организатор теракта на Рождественской ярмарке в Берлине Анис Амри в момент присяги на верность главарю ДАИШ Абу Бакру аль-Багдади.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкую газету Bild.
Ранее сообщалось, что ночью 23 декабря выходец из Туниса Амри был убит в перестрелке с полицейскими на окраине Милана.
Амри обвинялся в организации террористической атаки в Берлине 19 декабря, врезавшись на грузовике в толпу людей на площади Брайтшайдплатц, в результате чего погибло 12 и получило ранения около 50 человек.
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