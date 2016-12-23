Опубликовано видео присяги «берлинского террориста» на верность ДАИШ

Агентство «Амак», подконтрольное террористической группировке ДАИШ (запрещенная в РФ организация), обнародовало трехминутный ролик, на котором запечатлен предполагаемый организатор теракта на Рождественской ярмарке в Берлине Анис Амри в момент присяги на верность главарю ДАИШ Абу Бакру аль-Багдади.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкую газету Bild.

Ранее сообщалось, что ночью 23 декабря выходец из Туниса Амри был убит в перестрелке с полицейскими на окраине Милана.

Амри обвинялся в организации террористической атаки в Берлине 19 декабря, врезавшись на грузовике в толпу людей на площади Брайтшайдплатц, в результате чего погибло 12 и получило ранения около 50 человек.