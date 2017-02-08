Опубликован трейлер фильма о Виталии Калоеве со Шварценеггером в главной роли

Американский актер Арнольд Шварценеггер разместил на своей странице в социальной сети Facebook трейлер фильма «Последствия», снятый на основе событий авиакатастрофы над Боденским озером 2002 года.

Актер также отметил, что премьера фильма состоится 7 апреля 2017 года.

В 2002 году самолет ТУ-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» из-за ошибки диспетчера столкнулся с грузовым Boeing-757 в небе над Германии. В результате трагедии погибли более 70 человек, в том числе 52 ребенка. Фильм повествует о судьбе архитектора из Северной Осетии Виталия Калоева, который потерял в катастрофе жену и детей. Спустя полтора года после происшествия он убил авиадиспетчера Питера Нильсена, так как его считал виновным в гибели родных. На экране Шварценеггер воплощает образ Калоева, хотя его персонажа зовут по-другому, сообщает «РИА Новости».