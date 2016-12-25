Опубликован список пассажиров разбившегося Ту-154

На сайте министерства обороны РФ опубликован список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту разбившегося сегодня утром Ту-154.

Согласно данным ведомства, на борту лайнера, направлявшегося в Сирию для поздравления российских военных с новогодними праздниками, находились 65 сотрудников ансамбля имени Александрова, 9 журналистов российских телеканалов, а также военнослужащие.

В списках пассажиров указано имя руководителя ансамбля Валерия Халилова, а также начальника управления культуры Минобороны Антона Губанкова. Кроме того, подтвердилась информация о том, что в самолете находилась гражданский активист, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза».

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает ТАСС.