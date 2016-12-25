Опубликован список пассажиров разбившегося Ту-154

На сайте министерства обороны РФ опубликован список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту разбившегося сегодня утром Ту-154.

Согласно данным ведомства, на борту лайнера, направлявшегося в Сирию для поздравления российских военных с новогодними праздниками, находились 65 сотрудников ансамбля имени Александрова, 9 журналистов российских телеканалов, а также военнослужащие.

В списках пассажиров указано имя руководителя ансамбля Валерия Халилова, а также начальника управления культуры Минобороны Антона Губанкова. Кроме того, подтвердилась информация о том, что в самолете находилась гражданский активист, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза».

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: Минобороны
Следующая новость Расследованием крушения самолета Минобороны займется центральный аппарат СКР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО