Опубликован отчет об уровне благополучия россиян

Индекс благополучия россиян, составленный Бостонской консалтинговой группой, увеличился на 2 балла по сравнению с прошлым годом и достиг отметки в 56,5 баллов.

Уточняется, что сводный индекс учитывает параметры образования, здравоохранения, экологии.

Силиными российскими сторонами являются общее качество окружающей среды, высокий уровень образования и относительно благоприятная ситуация с гендерным равенством.

Показатель доходов вырос за год с 32,82 балла до 46,02 балла, а по экономической стабильности — с 53,17 балла до 61,03 балла.

Для сравнения, индекс благополучия в Швейцарии составляет 96, в США – почти 87 баллов, сообщает «Национальная служба новостей».