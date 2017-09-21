Опубликован отчет об уровне благополучия россиян
Индекс благополучия россиян, составленный Бостонской консалтинговой группой, увеличился на 2 балла по сравнению с прошлым годом и достиг отметки в 56,5 баллов.
Уточняется, что сводный индекс учитывает параметры образования, здравоохранения, экологии.
Силиными российскими сторонами являются общее качество окружающей среды, высокий уровень образования и относительно благоприятная ситуация с гендерным равенством.
Показатель доходов вырос за год с 32,82 балла до 46,02 балла, а по экономической стабильности — с 53,17 балла до 61,03 балла.
Для сравнения, индекс благополучия в Швейцарии составляет 96, в США – почти 87 баллов, сообщает «Национальная служба новостей».
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