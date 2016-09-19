Опубликован график движения поездов на МЦК

Москвичи и гости столицы могут ознакомиться с графиком утренних и ночных поездов Московского центрального кольца (МЦК), сообщает Рамблер.

Самые первые поезда начинают обслуживать пассажиров в 5:45 утра. Одновременно с восьми станций пустые вагоны электрички забирают со станций: «ЗИЛ» (5:45); «Шелепиха» (5:49); «Площадь Гагарина» (5:48); «Балтийская» (5:48); «Ботанический сад» (5:45); «Окружная» (5:50); «Шоссе Энтузиастов» (5:50); «Угрешская» (5:49). По информации сотрудников «РЖД», со станции «Соколиная Гора» первый поезд забирает пассажиров в 5:48 утра. Кроме того, «Ласточки» начинают свой путь в одно и тоже время в будние и выходные дни.

Последние электрички будут развозить пассажиров до станций: «Нижегородская» (00:51); «Балтийская» (00:58); «Андроновка» (01:00). Отмечается, что до конца года на МЦК откроется станция «Панфиловская», на которой последний поезд будет производить высадку пассажиров в 01:05.