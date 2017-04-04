МЧС опубликовало полный список пострадавших от взрыва в питерском метро

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало список пострадавших от взрыва в метро и остающихся в больницах.

По данным на 4 апреля, в списке пострадавших числится 51 человек, в том числе четыре женщины, личности которых до сих пор не установлены.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что все раненые имеют минно-взрывные травмы, у них повреждены внутренние органы, ампутированы или сломаны конечности, у многих черепно-мозговые травмы и ожоги, главным образом, лица и головы.

Списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метрополитене и остающихся в лечебных учреждениях города можно посмотреть на сайте МЧС России по Санкт-Петербургу.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 50 пострадавших находятся в больницах. По последним данным, теракт совершил смертник-одиночка, которым оказался 22-летний уроженец Киргизии, сообщает «Федерал пресс».

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