СМИ удалось получить копии секретных документов Службы безопасности Украины (СБУ), касающихся сбитого над Донецком в 2014 году малазийского «Боинга».

Опубликовало их издание «Совершенно секретно». В документах идет речь об уничтожении улик, а также свидетелей гибели авиалайнера. В частности, об убийстве снайпером украинского военнослужащего, который сделал видеозапись с места крушения.

В одном из приказов говорится о необходимости уничтожить любые материалы, которые свидетельствуют о нарушении законодательства украинскими военными, а также присутствии военный самолетов и выполнении боевых задач в районе катастрофы.

Издание не раскрывает личность человека, от которого были поучены документы. По его словам, он хочет, «чтобы сбэушные ублюдки получили по заслугам».