КХЛ опубликовала топ-10 лучших голов седьмой недели чемпионата
Континентальная хоккейная лига представила топ-10 голов, вратарских спасений и силовых приемов недели.
Об этом сообщается на сайте лиги.
Лучший гол прошедших семи дней забил нападающий «Куньлуня» Макс Вярн. Лучшим спасением признан сэйв голкипера «Торпедо» Ильи Проскурякова. На первое место среди силовых приемов эксперты поставили хит Андрея Миронова.
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