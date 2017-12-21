Оптовые цены на газ в Крыму вырастут на 8%

Компания «Черноморнефтегаз» с 1 июля 2018 года повысит оптовые цены на газ для населения Крыма на 8 процентов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила индексацию, следует из проекта приказа ведомства «Об утверждении оптовых цен на газ, реализуемый потребителям Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

При этом антимонопольное ведомство предложило в следующем году дважды индексировать оптовые цены на газ в Крыму для предприятий ТЭК – в декабре и в июле.

Вопрос об индексации оптовых цен на газ, добываемый «Черноморнефтегазом», ФАС вынесла на рассмотрение правительства РФ. Проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу, сообщает ТАСС.