Опровергнута связь между вспышкой над Черным морем и падением Ту-154
Вспышка над Черным морем, зафиксированная камерами наружного видеонаблюдения, не имеет отношения к крушению самолета Ту-154 Минобороны России.
Источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС рассказал «Интерфаксу», что соответствующие записи были внимательно изучены специалистами. Они установили, что между пропажей самолета с экранов радаров и вспышкой прошло около получаса.
Собеседник агентства отметил, что выводы о внештатной ситуации на борту самолета, в том числе о взрыве, делать пока рано. Для однозначных выводов не хватает информации.
Ранее сообщалось, что следствие рассматривает различные версии произошедшего. Версия о теракте на борту приоритетной не является.
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