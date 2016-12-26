Опровергнута связь между вспышкой над Черным морем и падением Ту-154

Вспышка над Черным морем, зафиксированная камерами наружного видеонаблюдения, не имеет отношения к крушению самолета Ту-154 Минобороны России.

Источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС рассказал «Интерфаксу», что соответствующие записи были внимательно изучены специалистами. Они установили, что между пропажей самолета с экранов радаров и вспышкой прошло около получаса.

Собеседник агентства отметил, что выводы о внештатной ситуации на борту самолета, в том числе о взрыве, делать пока рано. Для однозначных выводов не хватает информации.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает различные версии произошедшего. Версия о теракте на борту приоритетной не является.