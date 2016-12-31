МЧС опровергло сообщения о пожаре в американском посольстве
Управление МЧС России по Москве опровергло информацию о пожаре в здании посольства США. Ранее в СМИ полявились сообщения о том, что спасатели выехали к зданию на Новинском бульваре.
Пресса писала, что в здании дипмиссии якобы произошло возгорание, сообщает РИА Новости.
"Сообщение о пожаре на Новинском бульваре — ложное", — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге столичного главка МЧС в Twitter.
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