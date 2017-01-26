В ДНР опровергли заявление об обстреле ополченцами Красногоровки

Информация об обстреле ополченцами ДНР города Красногоровка в Донбассе не соответствует действительности, сообщили в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По словам собеседника «РИА Новости», все подобное вооружение было отведено от линии соприкосновения в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Он также отметил обострение обстановки на линии соприкосновения, а также усиление обстрелов с позиций украинских силовиков.

Ранее СМИ распространили заявление Нацполиции Донецкой области о том, что вечером 25 января ополченцы обстреляли Красногоровку, в результате повреждены пятиэтажка и общежитие.