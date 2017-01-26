В ДНР опровергли заявление об обстреле ополченцами Красногоровки
Информация об обстреле ополченцами ДНР города Красногоровка в Донбассе не соответствует действительности, сообщили в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По словам собеседника «РИА Новости», все подобное вооружение было отведено от линии соприкосновения в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Он также отметил обострение обстановки на линии соприкосновения, а также усиление обстрелов с позиций украинских силовиков.
Ранее СМИ распространили заявление Нацполиции Донецкой области о том, что вечером 25 января ополченцы обстреляли Красногоровку, в результате повреждены пятиэтажка и общежитие.
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