В СКР опровергли версии СМИ о причинах крушения Ту-154

Версии о причинах авиакатастрофы Ту-154 Минобороны над Черным морем, опубликованные в СМИ, являются личными суждениями авторов. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она пояснила, что гипотезы о возможных действиях экипажа самолета или вероятных характеристиках полета, появляющиеся в прессе, не опираются на факты, передает «Интерфакс».

Петренко добавила, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту авиакатастрофы, продолжается. Следственна группа работает над установлением причин трагедии.