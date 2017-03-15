В СКР опровергли версии СМИ о причинах крушения Ту-154
Версии о причинах авиакатастрофы Ту-154 Минобороны над Черным морем, опубликованные в СМИ, являются личными суждениями авторов. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Она пояснила, что гипотезы о возможных действиях экипажа самолета или вероятных характеристиках полета, появляющиеся в прессе, не опираются на факты, передает «Интерфакс».
Петренко добавила, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту авиакатастрофы, продолжается. Следственна группа работает над установлением причин трагедии.
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