В МИД РФ опровергли создание секретного канала связи с США

МИД РФ опроверг информацию американских СМИ о том, что зять президента США Джаред Кушнер на встрече с российским послом Сергеем Кисляком предлагал создать секретный канал связи между Москвой и администрацией Дональда Трампа.

Как отметили в российском ведомстве, организация такой связи невозможна даже с технической стороны.

Вместе с тем, американский телеканал Fox news предположил, что это «русские, а не Кушнер, подали идею об использовании засекреченной линии» между администрацией Трампа и Россией.

Ранее газета Washington Post сообщила, что зять Трампа в конце 2016 года на встрече с российским послом якобы предложил использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом Трампа.

Телеканал Fox news эту версию опроверг, заявив, сославшись на свои источники, что в ходе переговоров обсуждалась политика администрации экс-президента США Барака Обамы в отношении Сирии, сообщает «Национальная служба новостей».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Орловский священник грозит судом за заметку о своем дорогом внедорожнике

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО