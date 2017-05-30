В МИД РФ опровергли создание секретного канала связи с США

МИД РФ опроверг информацию американских СМИ о том, что зять президента США Джаред Кушнер на встрече с российским послом Сергеем Кисляком предлагал создать секретный канал связи между Москвой и администрацией Дональда Трампа.

Как отметили в российском ведомстве, организация такой связи невозможна даже с технической стороны.

Вместе с тем, американский телеканал Fox news предположил, что это «русские, а не Кушнер, подали идею об использовании засекреченной линии» между администрацией Трампа и Россией.

Ранее газета Washington Post сообщила, что зять Трампа в конце 2016 года на встрече с российским послом якобы предложил использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом Трампа.

Телеканал Fox news эту версию опроверг, заявив, сославшись на свои источники, что в ходе переговоров обсуждалась политика администрации экс-президента США Барака Обамы в отношении Сирии, сообщает «Национальная служба новостей».