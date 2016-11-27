В НКР опровергли сообщения о сбитом армянском дроне
В Нагорно-Карабахской республике опровергли сообщение о том, что азербайджанские военные уничтожили армянский беспилотный летательный аппарат.
Как заявили военные, эта информация не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс".
Ранее пресс-служба азербайджанского Минобороны сообщила, что накануне вечером в направлении Физулинского района фронта подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был обнаружен и уничтожен дрон, принадлежащий вооруженным силам Армении.
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