В НКР опровергли сообщения о сбитом армянском дроне

В Нагорно-Карабахской республике опровергли сообщение о том, что азербайджанские военные уничтожили армянский беспилотный летательный аппарат.

Как заявили военные, эта информация не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-служба азербайджанского Минобороны сообщила, что накануне вечером в направлении Физулинского района фронта подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был обнаружен и уничтожен дрон, принадлежащий вооруженным силам Армении.