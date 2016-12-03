В ЦБ РФ опровергли сообщения о краже 2 млрд рублей со счетов
В Банке России назвали не соответствующей действительности информацию о похищении хакерами двух миллиардов рублей с коррсчетов.
В пресс-службе регулятора ТАСС пояснили, что в опубликованном ранее обзоре финансовой стабильности сообщалось об убытках, понесенных коммерческими банками и их клиентами от хакерских атак в течение года.
О краже средств со счетов ЦБ РФ сообщил телеканал CNN, сославшись при этом на представителя управления безопасности и защиты информации регулятора Артема Сычева. По данным телеканала, злоумышленники отели похитить пять миллиардов рублей, но большую часть этой суммы банку удалось спасти.
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