В ЦБ РФ опровергли сообщения о краже 2 млрд рублей со счетов

В Банке России назвали не соответствующей действительности информацию о похищении хакерами двух миллиардов рублей с коррсчетов.

В пресс-службе регулятора ТАСС пояснили, что в опубликованном ранее обзоре финансовой стабильности сообщалось об убытках, понесенных коммерческими банками и их клиентами от хакерских атак в течение года.

О краже средств со счетов ЦБ РФ сообщил телеканал CNN, сославшись при этом на представителя управления безопасности и защиты информации регулятора Артема Сычева. По данным телеканала, злоумышленники отели похитить пять миллиардов рублей, но большую часть этой суммы банку удалось спасти.