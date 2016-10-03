В МЧС РФ опровергли отставку начальника московского управления

МЧС России опровергает информацию об отставке начальника Главного управления МЧС по Москве, генерал-майора внутренней службы Ильи Денисова в связи с пожаром 22 сентября на складе в Москве и гибелью при ликвидации огня восьми пожарных.

- Илья Денисов исполняет свои служебные обязанности, сообщения об отставке являются не более, чем слухами, - сказала источник «Интерфакса».

По предварительным данным, погибшие пожарные действовали грамотно и самоотверженно.