В МЧС РФ опровергли отставку начальника московского управления

МЧС России опровергает информацию об отставке начальника Главного управления МЧС по Москве, генерал-майора внутренней службы Ильи Денисова в связи с пожаром 22 сентября на складе в Москве и гибелью при ликвидации огня восьми пожарных.

- Илья Денисов исполняет свои служебные обязанности, сообщения об отставке являются не более, чем слухами, - сказала источник «Интерфакса».

По предварительным данным, погибшие пожарные действовали грамотно и самоотверженно.

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