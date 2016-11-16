В СК РФ опровергли информацию о новых фигурантах дела Улюкаева

В Следственном комитете РФ опровергли появившуюся информацию о том, что в расследовании коррупционного дела министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева могут появиться новые фигуранты.

- Всю возможную и вполне исчерпывающую на данной стадии информацию мы обнародовали. Нами официально было заявлено, что в уголовном деле один фигурант и один эпизод, — цитирует РИА «Новости» исполняющую обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК Светлану Петренко.

По ее словам, любая иная информация не соответствует действительности.