В СК РФ опровергли информацию о новых фигурантах дела Улюкаева
В Следственном комитете РФ опровергли появившуюся информацию о том, что в расследовании коррупционного дела министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева могут появиться новые фигуранты.
- Всю возможную и вполне исчерпывающую на данной стадии информацию мы обнародовали. Нами официально было заявлено, что в уголовном деле один фигурант и один эпизод, — цитирует РИА «Новости» исполняющую обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК Светлану Петренко.
По ее словам, любая иная информация не соответствует действительности.
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