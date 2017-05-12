МВД и СК опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы

Представители МВД России и Следственного комитета опровергли информацию о хакерской атаке, в результате которой были заблокированы внутренние компьютерные сети ведомств.

«Никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было. Все работает в штатном режиме», - сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник ТАСС в полиции также заявил, что компьютерная система ведомства работает в штатном режиме и не подвергалась взлому.

В то же время на сайте ГУ МВД по Москве есть предупреждение пользователям, где приносятся «извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что хакеры заблокировали компьютерную сеть МВД России, требуя выкуп в биткоинах. Кроме того, атаке якобы подвергся оператор связи «Мегафон», представители которого позже опровергли эту информацию.