В МВД опровергли гибель сотрудника в перестрелке «Москва-Сити»
Появившаяся в СМИ информация о том, что пострадавший в результате стрельбы в «Москва-Сити» сотрудник правоохранительных органов скончался, не соответствует действительности.
В пресс-службе столичного главка МВД подчеркнули, что полицейских в числе пострадавших в инциденте не было, сообщает ТАСС. Аналогичное опровержение также последовало от СКР.
Перестрелка на территории «Москва-Сити» произошла 17 ноября. Поводом для конфликта между охранниками двух посетителей комплекса послужило нарушение правил парковки. Пострадали шесть человек, один из которых умер в больнице.
Полицией задержаны два участника конфликта. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.
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