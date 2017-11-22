В МВД опровергли гибель сотрудника в перестрелке «Москва-Сити»

Появившаяся в СМИ информация о том, что пострадавший в результате стрельбы в «Москва-Сити» сотрудник правоохранительных органов скончался, не соответствует действительности.

В пресс-службе столичного главка МВД подчеркнули, что полицейских в числе пострадавших в инциденте не было, сообщает ТАСС. Аналогичное опровержение также последовало от СКР.

Перестрелка на территории «Москва-Сити» произошла 17 ноября. Поводом для конфликта между охранниками двух посетителей комплекса послужило нарушение правил парковки. Пострадали шесть человек, один из которых умер в больнице.

Полицией задержаны два участника конфликта. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.