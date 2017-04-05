НАК опроверг сообщения о готовящихся терактах в российских городах

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) опровергли сообщения в некоторых СМИ и соцсетях о якобы готовящихся терактах в российских городах.

«Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной», - цитирует заявление ведомства РИА ФедералПресс.

В НАК добавили, что единственно достоверная и точная информация по данной теме исходит о информцентра комитета и Центра общественных связей ФСБ.