НАК опроверг сообщения о готовящихся терактах в российских городах
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) опровергли сообщения в некоторых СМИ и соцсетях о якобы готовящихся терактах в российских городах.
«Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной», - цитирует заявление ведомства РИА ФедералПресс.
В НАК добавили, что единственно достоверная и точная информация по данной теме исходит о информцентра комитета и Центра общественных связей ФСБ.
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