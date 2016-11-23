ПФР опроверг сообщение о повышении пенсионного возраста с 2019 года

Вопрос о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года не рассматривается, заявила пресс-секретарь Пенсионного фонда РФ Марита Нагога.

По ее словам, никаких поручений от руководителей соцблока пенсионный фонд не получал. Нагога также отметила, что соцблок правительства РФ выступает против повышения пенсионного возраста в РФ без дополнительной проработки вопроса, а также социально-экономического и научного обоснования.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил СМИ о том, что власти РФ обсуждают постепенное повышение пенсионного возраста в стране. По его словам, постепенное повышение пенсионного возраста начнется с 2019 года, по 3 месяца в год для мужчин до достижения 65 лет, и по 6 месяцев в год для женщин до достижения 60 лет, сообщает ТАСС.