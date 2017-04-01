СК опроверг информацию о возврате Васильевой арестованного имущества

СК России опроверг информацию о снятии ареста с имущества бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ей вернули арестованное имущество. Однако как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ходе следствия были арестованы счета, драгоценные уркашения, недвижимость и предметы искусства, принадлежавшие экс-сотруднику Минобороны. После экспертизы арест был снят только с картин, которые не представляют никакой художественной ценности, отмечает РИА Новости.

По словам Петренко, адвокат Васильевой Хасан Али Бороков просил суд снять арест, однако получил отказ. Информацию о возврате имущества он не комментировал.

Уголовное дело в отношении экс-чиновницы Минобороны было возбуждено в 2012 году. Следствию удалось раскрыть масштабную схему отмывания государтсвенных средств. В результате глава ведомства Анатолий Сердюков покинул свой пост, а Васильева была осуждена на пять лет тюрьмы, однако вышла условно-досрочно. Суд засчитал ей в наказание домашний арест.