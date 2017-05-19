Определился соперник сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею

В полуфинале чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Канады.

Накануне россияне разгромили со счетом 3:0 чешскую сборную, а канадцы выиграли у хоккеистов Германии со счетом 2:1.

Во втором полуфинале будут играть команды Швеции и Филяндии.

Оба матча состоятся 20 мая в Кельне, сообщает «Лента.ру».

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