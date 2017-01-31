Определился подрядчик для строительства подходов к мосту в Крым
Правительство назначило исполнителя работ по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив. Им стала компания «Стройгазмонтаж».
Согласно пояснительной записке к соответствующему распоряжению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, назначение компании позволит закончить возведение подходов одновременно с сооружением самого моста, сообщает «ТВ Центр».
Стоимость контракта составляет примерно 17 миллиардов долларов. В эксплуатацию временная железнодорожная ветка должны быть запущена в августе 2019 года.
Следующая новость Физики рассказали о происхождении воды на Земле
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии