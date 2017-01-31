Определился подрядчик для строительства подходов к мосту в Крым

Правительство назначило исполнителя работ по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив. Им стала компания «Стройгазмонтаж».

Согласно пояснительной записке к соответствующему распоряжению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, назначение компании позволит закончить возведение подходов одновременно с сооружением самого моста, сообщает «ТВ Центр».

Стоимость контракта составляет примерно 17 миллиардов долларов. В эксплуатацию временная железнодорожная ветка должны быть запущена в августе 2019 года.