Определились соперники сборной России на ЧМ-2018

В результате проведенной жеребьевки определились соперники сборной России по футболу в рамках предстоящего в 2018 году Чемпионата мира.

Российские футболисты сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Сборная России будет выступать в группе A.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира прошла 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщает «РИА Новости».