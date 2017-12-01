Определились соперники сборной России на ЧМ-2018
В результате проведенной жеребьевки определились соперники сборной России по футболу в рамках предстоящего в 2018 году Чемпионата мира.
Российские футболисты сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Сборная России будет выступать в группе A.
Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира прошла 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщает «РИА Новости».
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