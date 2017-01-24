Определились кандидатуры на «Оскар» за лучшую женскую роль первого плана

Американская академия киноискусств назвала исполнительниц главных женских ролей, которые поборются за премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».

На престижную премию в этой номинации претендуют Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд») и Натали Портман («Джеки»), - сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в список номинантов на приз за лучшую мужскую роль первого плана включены Кейси Аффлек («Манчестер у моря», Manchester by the Sea), Дензел Вашингтон («Ограды», Fences), Райан Гослинг (Ла-Ла Ленд, La La Land), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик», Captain Fantastic) и Эндрю Гарфилд («По соображениям совести», Hacksaw Ridge).

89-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 26 февраля 2017 года в театре «Долби».

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