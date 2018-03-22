Определились финальные варианты названий для нового оружия
Голосование по выбору названий для новейших видов российского оружия вышло на финишную прямую.
В акции, проводимой Минобороны РФ, приняли участие свыше семи с половиной миллионов человек. К настоящему времени для каждого из трех видов оружия выбрано по три варианта названия, но в итоге должно остаться по одному.
Так, для подводный беспилотник может получить название «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».
Боевой лазерный комплекс может стать «Василиском», «Пересветом» или «Бликом».
Для крылатой ракеты с ядерным двигателем предложены варианты «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник».
Голосование завершится 22 марта в 20:00 мск, сообщает «ФедералПресс».
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