Определились финальные варианты названий для нового оружия

Голосование по выбору названий для новейших видов российского оружия вышло на финишную прямую.

В акции, проводимой Минобороны РФ, приняли участие свыше семи с половиной миллионов человек. К настоящему времени для каждого из трех видов оружия выбрано по три варианта названия, но в итоге должно остаться по одному.

Так, для подводный беспилотник может получить название «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».

Боевой лазерный комплекс может стать «Василиском», «Пересветом» или «Бликом».

Для крылатой ракеты с ядерным двигателем предложены варианты «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник».

Голосование завершится 22 марта в 20:00 мск, сообщает «ФедералПресс».