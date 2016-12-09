В ДНР определили расположение обстрелявшей Куйбышевский района Донецка части
Обстрел Куйбышевского района Донецка в ночь на 8 декабря велся Вооруженными силами Украины с позиций в поселке Пески. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
- 8 декабря с позиций 128 отдельной горно-пехотной бригады, дислоцирующейся в районе населенного пункта Пески, артиллерийскому обстрелу из 152 мм снарядов подвергся Куйбышевский район Донецка, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
Ранее сообщалось, что в результате массированного артиллерийского обстрела в Куйбышевском районе Донецка были повреждены 13 жилых домов, ранения получили два мирных жителя. Более 300 человек остались без света и газа из-за повреждения линии электропередач и газопровода.
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