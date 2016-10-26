Определены съедобные продукты с плесенью

Ученые, назвали продукты питания, при возникновении плесени на которых, она не проникает вглубь, оставляя их съедобным. Так, если вы выявили образовавшуюся плесень на кусочке хлеба, то его необходимо утилизировать, так как споры попадают и на не пораженные участки.

При этом если вы обнаружили образование плесени на сыре, то её достаточно просто срезать и употребить такой продукт можно без опаски. Впрочем, специалисты подмечают, что есть сыры с плесенью можно только в том случае, если сыр твердый и не пористый, сообщает «Дни 24».

К тому же отмечается, что сыр из козьего молока с признаками плесени есть уже нельзя. Твердые овощи и фрукты также не подвержены глубокому проникновению плесени, поэтому в данном случае хватит просто срезать испортившийся кусочек.