Определены самые сложные дни диеты

Одна из основных проблем современного человека - это переедание и как доказывают исследования, в первую очередь к нему приводит стресс. Опрос 750 добровольцев выявил, что в воскресенье в период с 15-00 до 17-00 желание съесть вредную пищу одолевает 29% людей.

С 19-00 до 22-00 от здоровой пищи отказывается уже 48% испытуемых. В понедельник люди чаще всего предпочитают пищу с высоким содержанием сахара и жира и самое опасное время в этот день - это обед и послеобеденный период,- «Экономика Сегодня».

Как показало исследование, в понедельник после главного приема пищи 34% добровольцев съедают еще и два «лишних» продукта. Как правило, это продукты из разряда нездоровой пищи - чипсы и шоколадные батончики.