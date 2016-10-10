Определено место на Марсе для строительства обитаемой базы

Американские ученые определили регион на Марсе для строительства обитаемых баз. Район Deuteronilus Mensae в северном полушарии Красной планеты был бы идеальным для первой пилотируемой экспедиции.

В этом регионе под очень тонким слоем марсианской пыли залегает чистый водяной лед. Исследователи считают это место наиболее интересным для исследований.

Ученые полагают, что здесь можно найти и внеземную жизнь. Во всяком случае, они не исключают такого развития событий, сообщает ТАСС.

После 2030 года NASA планирует отправить астронавтов на Марс, а американская частная компания SpaceX намерена высадить людей на Марсе уже к 2024 году. Роскосмос, напротив, видит освоение Луны как промежуточный этап полета на Красную планету.