Определено место на Марсе для строительства обитаемой базы
Американские ученые определили регион на Марсе для строительства обитаемых баз. Район Deuteronilus Mensae в северном полушарии Красной планеты был бы идеальным для первой пилотируемой экспедиции.
В этом регионе под очень тонким слоем марсианской пыли залегает чистый водяной лед. Исследователи считают это место наиболее интересным для исследований.
Ученые полагают, что здесь можно найти и внеземную жизнь. Во всяком случае, они не исключают такого развития событий, сообщает ТАСС.
После 2030 года NASA планирует отправить астронавтов на Марс, а американская частная компания SpaceX намерена высадить людей на Марсе уже к 2024 году. Роскосмос, напротив, видит освоение Луны как промежуточный этап полета на Красную планету.
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