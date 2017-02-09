В определенные дни недели людям снятся вещие сны

Британские ученые провели ряд исследований и открыли неизвестные стороны такого феномена, как вещий сон. Оказывается, есть дни недели, когда с большой вероятностью можно увидеть пророческие сны.

Ученые выяснили, что сновидения, которые человек увидел с пятницы на субботу, могут предсказать судьбу родственников и близких. По мнению специалистов, увиденное в эту ночь может стать реальностью в течение следующего дня, - сообщает «Экономика сегодня»

А вот сны с четверга на пятницу могут быть пророческими лишь для тех людей, которые имеют проблемы в личной жизни. При этом сны с воскресенья на понедельник обычно отражают эмоциональную усталость человека, поэтому зацикливаться на них не стоит.