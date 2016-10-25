Определена причина появления аллергии на кошек

Британские ученые заявили о том, что им удалось выяснить причины возникновения аллергической реакции на домашних животных. Исследователи установили, что причина аллергии на любимых домашних питомцев прячется в наличии у животного особых видов белка. Эксперты из Британии сообщили, что этот особый белок, который попадает на шерстяной покров, содержится в моче и слюне животного, сообщает «Экономика Сегодня».

Ученые подмечают, что аллергическая реакция на этот вид белка проявляется далеко не у всех. Причина проявления аллергии находится в токсине, который вынуждает человека чихать и кашлять. Благодаря этому открытию ученые надеются в ближайшее время разработать эффективное противоаллергическое лекарство, чтобы люди могли общаться со своим питомцами без преград.

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