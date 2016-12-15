Определена причина плохого настроения у женщин

По словам исследователей, на настроение женщин воздействует уровень серотонина. При малом количестве этого гормона, женщина становится более импульсивной, она может принимать неадекватные решения, срывается на окружающих. То есть, при понижении уровня серотонина женщина становится более предрасположенной к эмоциональным срывам и депрессиям.

А вот у мужчин серотонина вдвое больше, поэтому они в эмоциональном плане более устойчивы. Как говорят ученые, в период ПМС у женщин может меняться гормональный фон, поэтому они становятся более раздражительными, - сообщает «Экономика сегодня».

Специалисты замечают, что серотонин называют еще «гормоном счастья». Он производится во время секса. Также существуют продукты, которые могут способствовать росту его уровня в организме.

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