Определена дата и место встречи лидеров США и КНДР
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Сверной Кореи Ким Чен Ына пройдет состоится в Сингапуре.
По словам Трампа, исторические переговоры запланированы на 12 июня.
«Мы оба постараемся, чтобы она стала очень важным моментом для мира во всем мире», - написал президент США.
Белый дом уже занимается подготовкой двух лидеров в Сингапуре.
При этом, американский лидер исключил возможность переговоров в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, сообщает «Интерфакс».
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