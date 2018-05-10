Определена дата и место встречи лидеров США и КНДР

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Сверной Кореи Ким Чен Ына пройдет состоится в Сингапуре.

По словам Трампа, исторические переговоры запланированы на 12 июня.

«Мы оба постараемся, чтобы она стала очень важным моментом для мира во всем мире», - написал президент США.

Белый дом уже занимается подготовкой двух лидеров в Сингапуре.

При этом, американский лидер исключил возможность переговоров в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, сообщает «Интерфакс».