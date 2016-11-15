Определен цвет птиц живущих во времена динозавров

Во время раскопок в Китае группа ученых нашла останки пернатых, которые обитали в разные эпохи, в том числе, когда еще существовали динозавры. Благодаря использованию современных технологий удалось установить, что птица, которая жила 120 миллионов назад имела переливчатую расцветку.



Собственно своим окрасом крылатое животное и привлекало противоположный пол. За функцию перемены цвета, обнаружено в структуре клетки меланому, которая и развивает меланин, что впоследствии и отвечает за окрас кожи, глаз, волос, а животных цвет шерсти, перьев,- сообщает «Дни 24».



Кроме того, было обнаружено, что птицы, хотя и были похожи на наши, но при этом существенно отличались внешним видом, к примеру, на крыльях были размещены когти, а на клюве – зубы.