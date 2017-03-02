Кассационный суд оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака, обвиняемого в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года.

По словам адвоката экс-главы государства Фарида ад-Диба, завершившиеся в судах различных инстанций многочисленные процессы неоднократно доказали непричастность полиции к нападениям и убийствам демонстрантов, а виновными признаны преступные группы, за которыми стояли «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) и палестинское движение ХАМАС.

Адвокат подчеркнул, что защита Мубарака настаивает на необходимости полного оправдания, поскольку ранее по аналогичным обвинениям были полностью оправданы экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и его помощники.

В 2012 году Мубарак был приговорен судом низшей инстанции к пожизненному заключению. Позднее занимавший в 2012 году пост президента Мухаммед Мурси отменил решение суда и издал приказ о пересмотре дела. В 2013 году процесс был запущен вновь, но через полтора года он завершился снятием всех обвинений с Мубарака. В ноябре 2015 года кассационный суд приступил к повторному рассмотрению дела, сообщает ТАСС.