Оппозиция Южной Кореи хочет ускорить импичмент президента

Три оппозиционные партии Южной Кореи намерены до конца текущей недели завершить процедуру импичмента президента Пак Кын Хе.

По словам лидера Демократической партии, голосование по импичменту может состояться уже 2 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

Ранее пак Кын Хе в телеобращении к нации заявили о своей готовности покинуть досрочно пост главы государства. При этом она принесла извинения в связи с разразившимся в стране политическим скандалом.