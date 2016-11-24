Оппозиция Южной Кореи настаивает на голосовании по импичменту президента

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи намерена инициировать в ближайшее время голосование по вопросу импичмента президента страны Пак Кын Хе в связи с политическим скандалом

Представитель партии Ву Сан Хо рассказал агентству «Ренхап», что голосование может состояться в период со 2 по 9 декабря.

По мнению экспертов, предложение оппозиции могут поддержать 172 депутата южнокорейского парламента из 300. Однако для прохождения инициативы ее сторонники должны заручиться поддержкой не менее 200 законодателей и как минимум 28 депутатов правящей партии «Сэнури».