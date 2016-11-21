Оппозиция Южной Кореи грозит президенту страны импичментом
Южнокорейская оппозиция намерена добиваться импичмента президента Пак Кын Хе на фоне разгоревшегося в стране коррупционного скандала.
Инициатива импичмента принадлежит Демократической партии, которая является главной оппозиционной силой в парламенте Южной Кореи. Предполагается, что свое отношение к ней в ближайшее время должны высказать и другие фракции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.
Пленарное заседание парламента должно состояться 22 ноября. Ранее сообщалось, что глава государства решила не участвовать в нем, опасаясь импичмента.
Накануне стало известно, что приближенной президента и главной фигурантке скандала Цой Сун Силь официально предъявлены обвинения. Пак Кын Хе обладает неприкосновенностью, поэтому прокуратура относит ее к подозреваемым по делу о финансовых махинациях.
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