Оппозиция Южной Кореи грозит президенту страны импичментом

Южнокорейская оппозиция намерена добиваться импичмента президента Пак Кын Хе на фоне разгоревшегося в стране коррупционного скандала.

Инициатива импичмента принадлежит Демократической партии, которая является главной оппозиционной силой в парламенте Южной Кореи. Предполагается, что свое отношение к ней в ближайшее время должны высказать и другие фракции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

Пленарное заседание парламента должно состояться 22 ноября. Ранее сообщалось, что глава государства решила не участвовать в нем, опасаясь импичмента.

Накануне стало известно, что приближенной президента и главной фигурантке скандала Цой Сун Силь официально предъявлены обвинения. Пак Кын Хе обладает неприкосновенностью, поэтому прокуратура относит ее к подозреваемым по делу о финансовых махинациях.

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