Оппозиция Венесуэлы потребовала от Мадуро проведения досрочных выборов

Оппозиция Венесуэлы в ультимативной форме потребовала от президента страны Николаса Мадуро досрочно провести выборы главы государства.

Представители оппозиции предлагают провести выборы в первом квартале 2017 года, тогда как в соответствии с законодательством страны они назначены на 2018 год. Президенту дан срок для принятия решения до11 ноября, когда должны состояться очередные переговоры с исполнительной властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме проведения президентских выборов, оппозиция требует освобождения всех политических заключенных, а также смены правления в Национальном избирательном совете.

Мадуро, в свою очередь, заявил, что никто не может выдвигать ультиматум переговорам и угрожать «отправиться на войну, в случае невыполнения предъявленных требований в 10-дневный срок. Он призвал оппозицию к терпению и мудрости.

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