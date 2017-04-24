Оппозиция собирается на Болотную площадь 6 мая

Один из организаторов будущей акции оппозиционеров власти, главный редактор «Еженедельного журнала» Александр Рыклин сообщил на своей странице в Facebook о предстоящем митинге 6 мая в Москве.

Оппозиция подала заявку в мэрию Москвы на проведение шествия, о чем Рыклин заявлял 15 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщает РБК.

Шествие планируется провести по маршруту от улицы Большая Якиманка до Болотной площади. Организаторы рассчитывают вывести на улицы до 10 тысяч человек.

По словам Александра Рыклина, мероприятие будет посвящено событиям, которые произошли во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года.

«Поскольку репрессии в России сейчас разворачиваются с новой мощью и набирают обороты буквально каждый день, акция будет посвящена уже и этим новым событиям», - заявил он.

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