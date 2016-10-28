Оппозиция в Сирии заявила о масштабном наступлении на Алеппо

Сирийская умеренная оппозиция готовит масштабное наступление на правительстве войска в Алеппо, сообщает BBC.

По данным Сирийского наблюдательного пункта за правами человека, оппозиция выпустила сотни ракет, убив при этом до 15 мирных жителей. Целью бомбежек также стал военный аэродром Аль-Найраб, который находится под контролем войск Башара Асада.

В наступлении участвуют все группировки, которые причисляют себя к оппозиции.