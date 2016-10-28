Оппозиция в Сирии заявила о масштабном наступлении на Алеппо
Сирийская умеренная оппозиция готовит масштабное наступление на правительстве войска в Алеппо, сообщает BBC.
По данным Сирийского наблюдательного пункта за правами человека, оппозиция выпустила сотни ракет, убив при этом до 15 мирных жителей. Целью бомбежек также стал военный аэродром Аль-Найраб, который находится под контролем войск Башара Асада.
В наступлении участвуют все группировки, которые причисляют себя к оппозиции.
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