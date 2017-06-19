Оппозиция продаст утку ради помощи задержанным активистам

Надувную утку, которую использовали участники протестной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге на День России, выставят на интернет-аукцион еВау.

Вырученные средства будут направлены на помощь десятерым активистам движения «Весна», которые оказались в числе 548 человек, задержанных полицией. Общая сумма назначенного им штрафа превышает 100 тысяч рублей.

Утку уже пытались продать в телеграм-чате, но за нее предлагают только 10 тысяч рублей, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру». Сейчас торги приостановлены, они продолжатся на еВау.

Акции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), проводились 12 июня во многих городах России. Петербург выделился среди них самым большим количеством задержанных.