Оппозиция продаст утку ради помощи задержанным активистам
Надувную утку, которую использовали участники протестной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге на День России, выставят на интернет-аукцион еВау.
Вырученные средства будут направлены на помощь десятерым активистам движения «Весна», которые оказались в числе 548 человек, задержанных полицией. Общая сумма назначенного им штрафа превышает 100 тысяч рублей.
Утку уже пытались продать в телеграм-чате, но за нее предлагают только 10 тысяч рублей, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру». Сейчас торги приостановлены, они продолжатся на еВау.
Акции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), проводились 12 июня во многих городах России. Петербург выделился среди них самым большим количеством задержанных.
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