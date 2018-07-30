Оппозиция Германии и Норвегии посетит Крымский полуостров

В августе Крым посетит делегация из Германии и Норвегии.

В частности, со стороны Норвегии должны приехать представители общественного объединения «Народные дипломаты Норвегии», а со стороны Германии - представители партии Левых.

Также в октябре планируется посещение Крыма еще одной немецкой партией – «Альтернатива для Германии», передает «Народные новости».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!