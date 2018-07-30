Оппозиция Германии и Норвегии посетит Крымский полуостров
В августе Крым посетит делегация из Германии и Норвегии.
В частности, со стороны Норвегии должны приехать представители общественного объединения «Народные дипломаты Норвегии», а со стороны Германии - представители партии Левых.
Также в октябре планируется посещение Крыма еще одной немецкой партией – «Альтернатива для Германии», передает «Народные новости».
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