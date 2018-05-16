Оппозиция Армении смела двери городской мэрии Еревана

В Ереване толпа оппозиционеров ворвалась в здании мэрии, требуя отставки действующего главы города.

Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и не подотчетности перед гражданами. Участники акции, в частности, выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которых вырубили деревья.

Идейный шар по отставке мэра запустил новый премьер Армении Никол Пашинян, который заявил, что отставка Андраника Маргаряна была бы «нравственным шагом», так как выдвинувшая его партия лишилась власти.

Настоящий мэр занимает свой пост с 2011 года, отмечает РИА Новости.